Siemens : va supprimer 2.900 emplois en Allemagne

Le conglomérat industriel allemand précise dans un communiqué vouloir par ces mesures renforcer la compétitivité de ses divisions "Power and Gas" et "Process Industries and Drives".

Les 500 millions d'économies seront réalisées au sein de la division "Power and Gas", dont environ 270 millions en Allemagne.

L'action Siemens a clôturé sur un gain de 0,73%, à comparer à un repli de 0,64% de l'indice Dax de la Bourse de Francfort.

"Le marché de la production d'énergie fossile s'est considérablement contracté. Dans le contexte de ce changement structurel, l'accord que nous avons conclu est essentiel pour améliorer notre compétitivité", a déclaré Lisa Davis, membre du directoire de Siemens, citée dans le communiqué.

Finalement, 2.900 emplois seront supprimés en Allemagne au lieu des 3.400 annoncés en novembre 2017, et les sites de Görlitz et de Berlin seront conservés, a précisé Siemens.

Le directeur des ressources humaines de Siemens a déclaré que l'objectif était d'avoir réalisé d'ici deux ans la majeure partie de ce plan de restructuration.

En août, Siemens a présenté un plan stratégique baptisé "Vision 2020+" visant à regrouper ses cinq divisions industrielles en trois entités opérationnelles. Le plan prévoit aussi d'augmenter le taux de croissance et la marge bénéficiaire de 2% à un horizon trois à cinq ans.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DAX -0.64% 12350.82 -3.77% SIEMENS 0.73% 111.04 -5.09%