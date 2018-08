Siemens : UBS salue le plan stratégique

02/08/2018 | 11:29

UBS confirme son conseil d'achat sur l'action du groupe industriel allemand Siemens ce matin, ainsi que l'objectif de cours à 12 mois de 138 euros.



Plus que sur les résultats et les prévisions de l'exercice en cours (confirmées), UBS revient sur le plan stratégique Vision 2020 +, qui a été amendé. Ce qui passe par une réorganisation destinée à donner plus de souplesse à chacune de ses activités industrielles, dont celles qui sont (ou seront bientôt) partiellement cotées en Bourse.



Avec cette nouvelle structure, Siemens anticipe que la croissance moyenne de ses activités industrielles sera dopée de 2% l'an à moyen terme. 'Comme la hausse des ventes de Siemens était de l'ordre de 1 à 2% l'an ces dernières années, cela suppose, d'ici deux à trois ans, une croissance de 3 à 4%', calcule UBS. Plus important encore : les profits devraient être mieux orientés.



UBS estime que ces orientations confortent sa thèse d'investissement sur Siemens, qui change de nature : le groupe est moins un conglomérat qu'auparavant, ce dont la croissance comme la rentabilité devraient profiter.







