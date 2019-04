Siemens : commande pour une centrale électrique au Brésil

03/04/2019 | 13:51

Siemens fait part d'une commande pour la construction clé en main d'une nouvelle centrale électrique à cycle combiné pour le projet intégré GNL-en-électricité GNA 1 de Gás Natural Açu (GNA), dans le port d'Açu, situé dans l'Etat brésilien de Rio de Janeiro.



Le groupe allemand, qui apporte un investissement et détient un tiers de GNA, signe en outre un accord de services à long terme pour opérer et assurer la maintenance de cette centrale d'une capacité de 1,3 GW et représentant un milliard d'euros.



La construction du projet a déjà commencé en 2018 et l'entrée en activité est prévue pour début 2021. GNA 1 sera alors en mesure d'approvisionner en électricité une ville comptant jusqu'à quatre millions d'habitants.



