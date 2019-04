Siemens : départ d'une dirigeante à fin juin

11/04/2019 | 11:24

Siemens indique que Mariel von Schumann, chef de cabinet et responsable de la gouvernance et des marchés, quittera le groupe à la fin juin, après la mise en place réussie de sa nouvelle structure dans le cadre de son programme stratégique Vision 2020+.



Travaillant chez le conglomérat industriel depuis 20 ans, elle y a occupé de nombreuses fonctions, notamment dans son ancienne activité télécommunications, ainsi que dans les domaines des fusions-acquisitions et de la stratégie.



Le groupe allemand précise toutefois que Mariel von Schumann continuera de le représenter au sein des conseils de surveillance de Siemens Ltd. India, de Siemens Gamesa Renewable Energy, ainsi que de la Fondation Siemens.



