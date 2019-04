Siemens : en négociation finale pour un projet en Hollande

15/04/2019 | 10:49

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) et Vattenfall collaborent ensemble pour réaliser la fourniture d'éoliennes pour des centrales éoliennes offshore en cours de développement dans les eaux néerlandaises.



Des nouvelles turbines SG 10.0-193 DD pourraient être installées sur les projets Hollandse Kust Zuid 1 & 2 et Hollandse Kust Zuid 3 & 4 de Vattenfall.



Le projet HKZ 1 & 2 est le premier parc éolien offshore au monde sans subvention.



Siemens Gamesa est en négociations finales pour se voir attribuer le contrat des éoliennes offshore SG 10.0-193 DD pour le projet HKZ 1 & 2.



' Nous sommes très impatients d'accroître notre collaboration et notre travail d'équipe avec Vattenfall grâce à ces projets. Vattenfall démontre une nouvelle fois sa confiance et son intérêt pour nos produits ', a déclaré Andreas Nauen, PDG de la division Business Games Siemens Gamesa.



En septembre 2018, Vattenfall a reçu le permis de construction du premier parc éolien sans subvention: Hollandse Kust Zuid 1 & 2.



Les premiers travaux en mer pour ce projet ont déjà commencé et doivent être réalisés pour fin 2023. Ils produiront suffisamment d'énergie chaque année pour alimenter en électricité jusqu'à 1,5 million de ménages européens.



