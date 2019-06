Siemens : Morgan Stanley revoit à la hausse sa cible

06/06/2019 | 15:44

Morgan Stanley annonce ce jeudi avoir relevé son objectif de cours sur le titre Siemens, passant de 119 euros à 125 euros, en prévision de la modification du portefeuille du conglomérat allemand au cours des prochains mois.



En septembre 2020, Siemens aura été scindée en trois entités cotées sur le DAX, l'activité initiale devant être dominée par l'automatisation et les logiciels, rappelle le broker.





