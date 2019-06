Berlin: des dizaines de milliers de manifestants pour une transformation

équitable des entreprises

BERLIN (awp/afp) - Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi à Berlin sous l'impulsion du puissant syndicat IG Metall pour exiger que la transformation numérique et écologique des entreprises soit équitable pour les travailleurs.

"Ceux qui manifestent exigent des réponses, des réponses aux questions d'avenir. Comment est-ce que je peux faire face aux changements qui s'annoncent?", a expliqué à l'AFP Jörg Hofmann, le président d'IG Metall.

Selon le syndicat, plus de 50.000 manifestants vêtus de rouge, munis de drapeaux et venus de toute l'Allemagne se sont réunis à la porte de Brandebourg, dans le centre de la capitale. La police parle elle de "dizaines de milliers de manifestants".

Rassemblés autour du mot d'ordre de "tournant équitable", ils arboraient des pancartes avec des slogans comme "Sans plan ? Sans nous!".

Ils ont demandé que les transformations numériques et écologiques soient réellement préparées par les entreprises et les politiques et qu'elles soient faites dans l'intérêt des collaborateurs afin de sécuriser leur emploi.

"La transformation doit être façonnée de façon sociale, écologique et démocratique", a également déclaré M. Hofmann dans un discours devant les manifestants, soulignant qu'il voulait désormais voir apparaître des "mesures concrètes".

Dans le cadre de leurs plans de restructuration, plusieurs grands groupes industriels ont annoncé des milliers de suppressions de postes en Allemagne, principalement des départs volontaires ou à la retraite. C'est la cas en particulier des constructeurs automobiles Ford et Volkswagen, ou encore des conglomérats allemands Siemens et Thyssenkrupp.

