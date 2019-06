Siemens : vend à Rolls-Royce son activité eAircraft

18/06/2019 | 11:54

Siemens et Rolls-Royce ont signé aujourd'hui un accord portant sur la vente de l'unité eAircraft de Siemens au salon international de l'aéronautique et de l'aéronautique de Paris au Bourget.



Rolls-Royce vise à devenir le principal fournisseur de systèmes de propulsion électrique et hybride pour avions.



' Les activités liées aux systèmes de propulsion électrique et hybride électrique pour avions auront des perspectives de croissance nettement meilleures avec un nouveau propriétaire étroitement associé à l'industrie aérospatiale ' indique le groupe.



La clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles et devrait être finalisée fin 2019. Les partenaires ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.