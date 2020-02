Siemens AG : De retour sur un niveau important

Données financières (EUR) CA 2020 89 454 M EBIT 2020 7 087 M Résultat net 2020 5 365 M Dette 2020 24 944 M Rendement 2020 4,08% PER 2020 14,5x PER 2021 12,8x VE / CA2020 1,16x VE / CA2021 1,08x Capitalisation 78 415 M Prochain événement sur SIEMENS AG 18/03/20 Bank of America Merrill Lynch Global Industrial Conference Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 128,73 € Dernier Cours de Cloture 96,70 € Ecart / Objectif Haut 55,1% Ecart / Objectif Moyen 33,1% Ecart / Objectif Bas 7,55% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Josef Kaeser President & Chief Executive Officer Jim Hagemann Snabe Chairman-Supervisory Board Roland Emil Busch Deputy CEO, COO, CTO & Labour Director Ralf Peter Thomas Chief Financial Officer Michael Diekmann Member-Supervisory Board