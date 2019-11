Siemens : Oddo BHF reste neutre avant les trimestriels

04/11/2019 | 10:15

L'analyste Oddo BHF confirme ce lundi sa recommandation 'neutre' sur le titre Siemens, en amont des résultats trimestriels que doit présenter le géant allemand le 8 novembre.



'Le groupe nous semble susceptible de donner une guidance comparable à 2019, soit une légère croissance organique du CA, un book-to-bill >1x et une marge industrielle entre 10-11%. Le grand projet corporate de l'année sera le spin-off annoncé des activités Energie, y compris GP et les titres dans SGRE, ce qui devrait fortement occuper le management', estime le broker.



Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 98 euros, pour un potentiel négatif par rapport au cours actuel (-7%).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.