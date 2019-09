Siemens : UBS toujours à l'achat

19/09/2019 | 13:09

UBS a confirmé son conseil d'achat et son objectif de cours de 120 euros sur l'action Siemens après l'annonce de nominations à la tête du conglomérat.



Hier, Siemens a décidé que son patron, Joe Kaeser, serait bientôt flanqué d'un second, Roland Busch. Et ce alors que le mandat de M. Kaeser se termine en 2021 et que son successeur devrait être désigné à l'été 2020. En outre, Michael Sen a été désigné directeur général de la nouvelle entité regroupant les activités énergétiques et électriques de Siemens, qui pourraient être introduites en Bourse bientôt.



UBS n'attendait des mouvements si tôt au sein de la direction générale, mais note qu'en attendant 2020, 'la nomination de Roland Busch au poste de directeur général adjoint souligne et renforce l'implication de Siemens dans sa réorganisation et l'importance de la numérisation industrielle pour le groupe.'





