Siemens : La valeur du jour en Europe SIEMENS fait de la résistance mais s'attend à des lendemains difficiles

Siemens (+5,09% à 88,60 euros) a publié un résultat net au second semestre de son exercice décalé (clos le 31 mars 2020) de 697 millions d'euros, en baisse de 64% par rapport à la même période l'an dernier. En revanche, le chiffre d'affaires est resté quasi stable à 14,2 milliards d'euros, grâce à la bonne performance des divisions Siemens Healthineers (+3% à périmètre comparable) et Mobility (+6%), ayant contre-balancé la chute de Digital Industries (-10%). Les commandes, elles, ont reculé de 9% à périmètre comparable, pour s'établir à 15,15 milliards d'euros.L'EBITDA ajusté a reculé de 18% à 1,59 milliards d'euros, le coronavirus ayant affecté toutes les activités industrielles du groupe. Siemens Healthineers est toutefois parvenu a maintenir le sien (612 millions d'euros, contre 614 l'an dernier). La marge d'EBITDA du groupe s'établit à 12,1%, en repli de 2,6 points de pourcentage.La diminution du Free Cash Flow des activités industrielles, qui est passé de 1,51 milliard d'euros l'an dernier à 1,10 milliard, est principalement due à la baisse des paiements de projets clients dans la division Mobility.Si Siemens juge son trimestre solide compte tenu de l'impact du coronavirus, il s'attend à des impacts plus prononcés lors de son troisième trimestre et par conséquent annule ses prévisions pour l'exercice 2020. Le groupe anticipe une baisse modérée de son chiffre d'affaires et se garde de faire des anticipations sur son bénéfice par action.Siemens prévoit en revanche toujours d'introduire en bourse son activité Siemens Energy d'ici la fin de l'année.