Siemens : SRE se lance sur le marché externe

Siemens annonce que Siemens Real Estate (SRE), société qui gère le portefeuille immobilier du groupe allemand depuis plus de 20 ans, va désormais proposer aussi son expertise à des clients externes.



'Les entreprises ne disposant pas de leur propre gestion immobilière professionnelle pourront ainsi accéder aux connaissances et à l'expérience dans les trois groupes de produits que sont le conseil, la location et le développement', explique-t-il.



Pour Siemens, SRE est actuellement responsable d'un portefeuille immobilier de l'ordre de 11 millions de m2, réparti sur plus de 1.700 sites dans le monde, et développe deux projets majeurs en Allemagne seule pour plus d'un milliard d'euros.



