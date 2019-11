Siemens : alliance technologique avec Fortinet

18/11/2019 | 17:05

Le fabricant américain de produits de sécurité réseau, Fortinet, a annoncé une alliance technologique avec le géant industriel allemand Siemens afin de protéger les réseaux opérationnels.



Les deux sociétés ont déclaré que les réseaux opérationnels étaient de plus en plus exposés aux cybermenaces en raison de leur convergence avec les systèmes informatiques.



Fortinet et Siemens ont lancé la première solution intégrée combinant leur technologie et un accord de revente dans le monde entier pour répondre aux exigences de sécurité et de connectivité des réseaux de technologies opérationnelles (OT).



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.