Siemens : cession des parts dans Primetals Technologies

01/10/2019 | 09:44

Siemens annonce la conclusion d'un accord avec Mitsubishi-Hitachi Metals Machinery (MHMM), accord par lequel ce dernier va acquérir la participation de 49% du conglomérat industriel allemand dans Primetals Technologies.



Soumise aux conditions usuelles, cette transaction -dont les détails financiers ne sont pas divulgués- devrait être finalisée au début de l'année 2020. MHMM détiendra alors la totalité du capital de Primetals Technologies.



Constitué en janvier 2015 par rapprochement entre MMHM et Siemens VAI, Primetals Technologies est spécialisé dans l'ingénierie, la construction d'usines et les services de cycle de vie pour l'industrie des métaux.



