Siemens : détails de la scission de Siemens Energy

26/05/2020 | 15:43

Siemens annonce les détails de son plan de scission de l'activité énergie, plan qui sera soumis à une assemblée générale extraordinaire le 9 juillet et qui prévoit l'attribution d'une action Siemens Energy pour deux actions Siemens détenues.



Ainsi, 55% du capital de Siemens Energy sera cédé aux actionnaires du groupe industriel. Siemens pourrait ensuite réduire significativement sa participation dans les 12 à 18 mois, en fonction du développement stratégique et opérationnel des deux groupes.



Par ailleurs, Siemens s'est placé dans l'obligation contractuelle de se refuser à exercer une influence de contrôle sur la nouvelle entreprise, dont il prévoit l'introduction en Bourse pour le 28 septembre prochain.



