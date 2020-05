Siemens : développement d'une solution 'process digital twin'

18/05/2020 | 11:19

Siemens et Atos indiquent travailler avec l'industrie pharmaceutique pour améliorer la performance globale avec une solution 'Process Digital Twin' (jumeau numérique) innovante de réplique numérique du processus de production pharmaceutique.



Actuellement testée, cette solution pour la fabrication pharmaceutique est conçue pour fournir une efficacité et une flexibilité accrues dans la fabrication des produits. Elle est alimentée par l'IoT, l'intelligence artificielle et l'analyse avancée des données.



Sur la base d'un pilote, cette solution ouvre de nouvelles possibilités, telles que le développement d'un processus durable. La solution offre également des mesures optimisées pour la qualité et la fiabilité du processus.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.