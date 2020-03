Siemens : dévoile 'Electric Avenue, W9' à Londres

17/03/2020 | 10:39

Siemens a dévoilé la première rue de la Grande-Bretagne, qui a été entièrement converti pour la recharge des véhicules électriques. Cette rue a été donné ' Electric Avenue, W9 '.



' 24 réverbères ont été convertis en utilisant les infrastructures urbaines existantes en stations de recharge pour les véhicules électriques. Les résidents peuvent maintenant charger à divers endroits le long de l'avenue Sutherland à Londres leurs voitures électriques, deux rues adjacentes seront ajoutées au cours des prochaines semaines ' indique le groupe.



Selon les recherches effectuées par le groupe, Siemens prévoit que plus d'un tiers (36%) des automobilistes britanniques vont acheter une voiture hybride ou électrique. Dans le quartier de Westminster, le nombre de véhicules électriques a augmenté de 40% en 2019.



Shirley Rodrigues, adjoint au maire chargé de l'Environnement et de l'Energie a déclaré à Londres : ' notre action décisive pour lutter contre la pollution atmosphérique et les menaces climatiques conduisent à une révolution de transport électrique à l'intérieur de Londres '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.