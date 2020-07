Siemens : directrice des ressources humaines nommée

13/07/2020 | 08:50

Siemens annonce ce matin que son conseil de surveillance a nommé Judith Wiese comme membre du directoire, à partir du 1er octobre prochain, où elle servira en tant que directrice des ressources humaines.



A ces fonctions, s'ajouteront celles de responsable de Global Business Services (GBS), qui fournit aux unités du groupe et aux clients externes divers services d'entreprise, comme le traitement de payes et la gestion d'évènements.



Le conglomérat industriel allemand souligne que Judith Wiese cumule plus de deux décennies d'expérience internationale dans les ressources humaines. Depuis 2017, elle était la directrice des ressources humaines du chimiste néerlandais DSM.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.