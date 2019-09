Siemens : émission obligataire pour 3,5 milliards d'euros

06/09/2019 | 09:33

Siemens annonce avoir émis des obligations pour une valeur totale de 3,5 milliards d'euros, à des maturités de deux, cinq, dix et quinze ans, permettant un refinancement du conglomérat industriel aux conditions les plus favorables.



'La demande des investisseurs s'est montrée très élevée. A environ 15 milliards d'euros, elle a représenté plus de quatre fois le volume émis', souligne l'Allemand, ajoutant que 'plus de 70% des investisseurs viennent d'Allemagne, de France et du Royaume Uni'.



