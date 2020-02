Siemens : en retrait après ses trimestriels

05/02/2020 | 10:35

Siemens recule de 1,2% à Francfort dans le sillage de la publication par le conglomérat industriel d'un profit opérationnel en retrait de 30% à 1,4 milliard d'euros au titre de son premier trimestre comptable, du fait d'une faible performance de ses activités d'énergie.



Ses revenus ont augmenté de 1% à 20,3 milliards d'euros tandis que ses nouvelles commandes se sont tassées de 2% à 24,8 milliards, en raison de volumes significativement plus bas de grosses commandes dans ses activités de mobilité.



S'attendant à ce que l'économie mondiale demeure terne sur son exercice, Siemens anticipe pour cette période une croissance modérée de ses revenus en données comparables, ainsi qu'un BPA entre 6,3 et sept euros, à comparer à 6,41 euros en 2018-19.



