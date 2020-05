Siemens : la filiale Flender va être scindée puis cotée

08/05/2020 | 11:04

En marge de la publication de ses résultats trimestriels, Siemens a dévoilé vendredi un projet de scission et d'introduction en Bourse de sa filiale Flender, l'un des premiers fabricants mondiaux de transmissions pour éoliennes.



Le groupe diversifié allemand explique qu'il compte procéder, dans un premier temps, au regroupement de Flender et de son pôle de production d'énergie éolienne - Siemens Wind Energy Generation - en vue de faire du nouvel ensemble un fournisseur de référence au sein du secteur des énergies renouvelables.



Le projet sera ensuite soumis aux actionnaires du groupe lors de sa prochaine assemblée générale, prévue en février 2021.



Siemens en a également profité pour réaffirmer sa volonté de scinder sa branche d'énergie d'ici à la fin de l'exercice fiscal en cours, c'est-à-dire avant le 30 septembre.



Le projet de scission sera ainsi soumis au vote des actionnaires lors d'une assemblée extraordinaire au mois de juillet, avant une présentation officielle de la nouvelle société aux investisseurs et aux analystes début septembre.



