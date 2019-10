Siemens : lancement d'un projet de recherche avec Evonik

10/10/2019 | 11:45

Siemens et Evonik annoncent le lancement de leur projet de recherche conjoint Rheticus II, visant à développer une usine test qui utilisera du CO2, de l'eau, de l'électricité issue de sources renouvelables et des bactéries pour produire de la chimie de spécialité.



Par le projet Rheticus I, les deux groupes ont travaillé pendant deux ans à développer une base techniquement faisable pour la photosynthèse artificielle utilisant un bioréacteur et des électrolyseurs.



La combinaison de ces derniers sera testée sur le site Evonik de Marl, en Allemagne. Rheticus II se déroulera jusqu'en 2021 et recevra un financement d'environ 3,5 millions d'euros du Ministère Fédéral de l'Education et de la Recherche.



