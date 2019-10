Siemens : lancement de Siemens Energy prévu en avril 2020

16/10/2019 | 15:09

Siemens indique qu'après une réunion interne, sa direction a décidé de baptiser 'Siemens Energy' la nouvelle société indépendante qu'il va créer pour regrouper ses activités d'énergies conventionnelles et renouvelables.



Cette prise de nom prendra effet officiellement lorsque l'activité énergie deviendra une entité juridique séparée, ce qui devrait avoir lieu en avril 2020. Elle devrait ensuite être scindée pour être cotée en bourse séparément en septembre 2020.



Le conglomérat précise que sur une base pro forma, Siemens Energy génère environ 27 milliards d'euros de revenus et dispose de quelques 88.000 employés dans le monde, ainsi que d'un carnet de commandes de l'ordre de 70 milliards d'euros.



