Siemens : nouvelle centrale électrique pour le port de Kiel

10/02/2020 | 11:43

Siemens va construire pour le port de Kiel, une nouvelle centrale électrique. Avec une capacité de 16 mégavoltampères (MVA), l'usine fournira de l'électricité verte certifiée pour la première fois à deux navires. Cela permettra de réaliser des économies annuelles de plus de 8 000 tonnes de CO2.



Le port est le point de départ pour les croisières et a des liaisons par ferry vers les pays baltes et la Scandinavie.



' En construisant cette nouvelle centrale électrique, nous soutenons activement les objectifs climatiques de la capitale de l'Etat du Schleswig-Holstein ', a déclaré le directeur du Port de Kiel, Dr. Dirk Claus.



' Nous pouvons fournir de lélectricité à partir de sources d'énergie renouvelables à la fois pour les navires de croisière Ostseekai et pour livrer le Schwedenkai. A l'avenir, 60 pour cent des besoins d'énergie des navires faisant escale dans Kiel seront plus respectueux du climat '.



