Siemens : partenariat avec le Singapourien BECIS

22/07/2020 | 11:15

Siemens annonce devenir un partenaire majeur de BECIS, groupe singapourien spécialisé dans les systèmes d'énergie, dans le cadre d'un partenariat pour lequel le conglomérat industriel allemand sera le fournisseur technologique.



Ensemble, ils prévoient de fournir un accès à une énergie distribuée via un modèle flexible 'energy as a service' (EaaS), permettant aux clients en Asie Pacifique de payer pour des services d'énergie sans avoir besoin d'investissement en capital.



Selon cet accord, l'activité infrastructures intelligentes de Siemens apportera de l'expertise technique à BECIS, qui jouera les rôles d'investisseur, de développeur et de partenaire opérationnel, détenant les actifs dans son bilan.



