Siemens : partenariat stratégique avec Salesforce

23/06/2020 | 13:47

Siemens et Salesforce annoncent un partenariat stratégique pour développer une nouvelle suite technologique en milieu de travail, visant à aider les entreprises à rouvrir en toute sécurité et à 'créer pour l'avenir des lieux de travail connectés et intelligents'.



Ce partenariat combinera les solutions d'infrastructures intelligentes de l'Allemand, dont Comfy et Enlighted, et Work.com de l'Américain pour 'orchestrer les processus, personnes et objets qui sont essentiels à la création de lieux de travail connectés et sûrs à l'avenir'.



Les solutions clés comprennent par exemple un système de gestion d'occupation sécurisée qui permet aux employés de réserver des salles de conférence et des bureaux via une application Comfy envoyant des alertes en temps réel lorsque des seuils sont franchis.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.