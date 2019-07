Siemens : projet de centre de recherche à Görlitz

15/07/2019 | 15:26

Siemens annonce la signature d'un protocole d'accord avec le Land allemand de Saxe et l'institut de recherche scientifique Fraunhofer-Gesellschaft, pour la création d'un campus innovant et d'un accélérateur de jeunes pousses, près de son site de Görlitz, en Lusace.



'L'objectif est d'encourager d'autres entreprises industrielles et technologiques, ainsi que des jeunes pousses et des instituts de recherche, à établir des activités dans la région', explique le conglomérat allemand.



Siemens prévoit aussi la création avec la Fraunhofer-Gesellschaft d'un laboratoire de recherche sur l'hydrogène. Environ 30 millions d'euros seront investis par les partenaires et 100 nouveaux postes hautement qualifiés y seront créés dans les cinq ans.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.