Siemens : signe un accord majeur avec le Nigéria

23/07/2019 | 14:18

Siemens et le gouvernement nigérian ont signé un accord de mise en oeuvre pour la feuille de route de l'électrification du Nigéria.



La feuille de route a pour objectif de résoudre les problèmes existants dans le secteur de l'énergie et d'accroître la capacité de répondre aux besoins futurs du pays en électricité.



L'objectif est également de sécuriser une alimentation en électricité fiable et abordable. L'accord porte sur la réhabilitation, la modernisation et l'extension des réseaux de transport et de distribution et la production d'électricité.



' La signature de la feuille de route pour l'électrification au Nigéria constitue une étape majeure du partenariat entre le Nigéria et l'Allemagne, ainsi que des sociétés nigérianes et Siemens ', a déclaré Joe Kaeser, président de Siemens.



' Sa mise en oeuvre améliorera considérablement le système énergétique du Nigéria, créera des milliers de nouveaux emplois qualifiés et permettra au pays et à ses habitants d'atteindre un niveau de développement industriel et sociétal supérieur '.



