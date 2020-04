Siemens : va créer un fonds d'aide Covid-19

14/04/2020 | 16:43

La direction de Siemens a décidé de créer un fonds d'aide Covid-19. Ce fonds d'aide est destiné à fournir un soutien, aux organisations de secours et aux installations médicales ainsi qu'aux personnes touchées par la crise Covid-19 dans le monde.



Tous les employés de Siemens dans le monde peuvent désormais faire des dons à Caring Hands en spécifiant 'Covid-19'.



' Agir de manière responsable est plus important que jamais - pour l'avenir de notre entreprise, pour la santé et la sécurité économique de nos employés et partenaires commerciaux, mais aussi pour la cohésion des sociétés du monde entier ' a déclaré Joe Kaeser, directeur général de Siemens.



' Nous voulons aider ceux qui font un excellent travail, jour après jour, à servir les malades et les nécessiteux en cette période de crise. C'est pourquoi j'appelle notre direction et nos employés du monde entier à faire un don généreux. Je veux commencer en contribuant personnellement par un versement d'un million d'euros. '



