Siemens : va modifier le système de rémunération du Board

04/12/2019 | 15:10

Siemens annonce ce mercredi avoir l'intention d'adapter le système de rémunération des membres de son conseil d'administration, afin de l'aligner davantage sur les objectifs de développement durable de l'entreprise.



Ainsi, ce nouveau concept considère non seulement la performance sur le marché des capitaux, mais met également l'accent sur la protection de l'environnement, le développement professionnel des employés et la satisfaction de la clientèle.



Le nouveau système de rémunération, qui s'appliquera déjà à partir de l'exercice 2020, sera soumis aux actionnaires lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de février 2020.



