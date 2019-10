Siemens Gamesa Renewable E : Un support moyen terme à exploiter 11/10/2019 | 11:09 achat En cours

Cours d'entrée : 11.86€ | Objectif : 13.3€ | Stop : 10.9€ | Potentiel : 12.14% Le support des 11.5 EUR actuellement testé devrait permettre au titre Siemens Gamesa Renewable Energy de retrouver le chemin de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 13.3 €. Graphique SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 10.5 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 11.5 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Le titre est valorisé sur 2019 à 0 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 0 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sous-secteur Systèmes et équipements éoliens Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SIEMENS GAMESA RENEWABLE EN.. 9.02% 8 677 VESTAS WIND SYSTEMS 5.47% 15 219 XINJIANG GOLDWIND SCIENCE &.. --.--% 7 272 TITAN WIND ENERGY (SUZHOU) .. --.--% 1 787 TPI COMPOSITES, INC. -21.97% 659 CS WIND CORP --.--% 404 SIF GROUP 10.63% 360 PNE AG 65.02% 315 - BROADWIND ENERGY, INC. 23.85% 26 SENVION S.A. -95.91% 7

Données financières (EUR) CA 2019 - EBIT 2019 - Résultat net 2019 - Dette 2019 - Rendement 2019 - PER 2019 - PER 2020 - Capi. / CA2019 - Capi. / CA2020 - Capitalisation 7 882 M Prochain événement sur SIEMENS GAMESA RENEWABLE E 05/11/19 Année 2019 Publication de résultats Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 20 Objectif de cours Moyen 14,56 € Dernier Cours de Cloture 11,60 € Ecart / Objectif Haut 47,4% Ecart / Objectif Moyen 25,5% Ecart / Objectif Bas 3,45% Dirigeants Nom Titre Markus Tacke Chief Executive Officer & Executive Director Miguel Angel López Chairman Christoph Wollny Chief Operating Officer David Jose Mesonero Molina Chief Financial Officer Alan Feeley Chief Information & Cyber Security Officer