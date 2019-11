Siemens Gamesa Renewable Energy : Une correction serait logique 22/11/2019 | 09:12 vente En cours

Cours d'entrée : 13.1€ | Objectif : 11.5€ | Stop : 13.6€ | Potentiel : 12.21% Après la forte progression enregistrée récemment sur le titre Siemens Gamesa Renewable Energy, les prises de bénéfices pourraient engendrer l'amorce d'une correction.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 11.5 €. Points forts La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Points faibles La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 39.71 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui couvrent le dossier ont récemment revu à la baisse leurs estimations de bénéfices.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Données financières (EUR) CA 2020 10 712 M EBIT 2020 636 M Résultat net 2020 260 M Trésorerie 2020 572 M Rendement 2020 0,76% PER 2020 39,3x PER 2021 21,8x VE / CA2020 0,77x VE / CA2021 0,70x Capitalisation 8 769 M Prochain événement sur SIEMENS GAMESA RENEWABLE E 28/11/19 BME Conference Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 14,09 € Dernier Cours de Cloture 12,91 € Ecart / Objectif Haut 25,9% Ecart / Objectif Moyen 9,19% Ecart / Objectif Bas -18,6% Dirigeants Nom Titre Markus Tacke Chief Executive Officer & Executive Director Miguel Angel López Chairman Christoph Wollny Chief Operating Officer David Jose Mesonero Molina Chief Financial Officer Alan Feeley Chief Information & Cyber Security Officer