Siemens Gamesa : Crédit Suisse relève son objectif de cours

30/06/2020 | 10:54

Crédit Suisse confirme son conseil à l'achat sur la valeur et relève son objectif de cours à 16,5 E (contre 14,5 E). Le bureau d'analyses estime que le potentiel offshore à long terme l'emporte sur les problèmes d'exécution à court terme.



' Nous réduisons notre prévision d'EBIT sur l'année 2020E de 402 M E (à - 37 M E) et notre prévision d'EBIT sur l'année 2021 de 182 M E (à 675 M E) ' indique Crédit Suisse.



' Nous prévoyons une croissance des livraisons de c2GW à c3GW au cours des 2 prochaines années, puis à 4,0 GW d'ici 2025E. Nous prévoyons que l'activité offshore passera de 27% à 39% des revenus au cours des cinq prochaines années ' rajoute le bureau d'analyses.



