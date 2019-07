Siemens Gamesa : 1er contrat avec Brennand Investimentos

24/07/2019 | 14:35

Siemens Gamesa signe son premier contrat avec Brennand Investimentos au Brésil pour la fourniture de 94 MW.



L'entreprise installera 27 éoliennes SG 3.4-132 pour les parcs d'Arizona et de Honorato à Sento Sé, dans l'État de Bahia. La livraison des turbines est prévue pour la mi-2020.



'Comme Brennand Energia et Brennand Investimentos, nous nous sommes engagés à continuer à réduire le coût de revient de l'énergie, afin de rendre l'énergie éolienne encore plus abordable et efficace pour répondre aux besoins en énergie de la région du nord-est du pays' a déclaré Roberto Prida, directeur général de Siemens Gamesa au Brésil pour Onshore.



Depuis 2012, Siemens Gamesa a fourni plus de 3,1 GW (plus de 1 500 unités) pour environ 60 sites de projets à travers le Brésil.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.