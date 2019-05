Siemens Gamesa : Fitch a attribué au groupe la notation BBB

22/05/2019 | 10:53

Fitch a attribué à la société Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) une note de crédit à long terme de BBB à perspective stable. Cette notation suit celles attribuées par Standard & Poor's (BBB-, perspective positive) et Moody's (Baa3, perspective stable).



L'agence attribue cette note en raison de la position de leader consolidée de Siemens Gamesa dans l'industrie éolienne, dotée des capacités techniques pour faire face à la concurrence mondiale.



Fitch a également souligné la diversification géographique et industrielle de la société, qui lui permettait d'être proche du client sur les marchés clés tout en augmentant les coûts logistiques et opérationnels. Il a également évoqué la solidité financière de la société.



David Mesonero, CFO de Siemens Gamesa, a déclaré: ' Nous sommes le premier producteur d'éoliennes à bénéficier d'une notation de crédit attribuée par les trois grandes agences. Cela renforce encore notre solidité financière et notre statut de leader dans l'industrie'.



