Siemens Gamesa Renewable Energy : en berne

Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa a légèrement réduit ses prévisions de marges pour l'ensemble de l'exercice, tout en annonçant lancer des hausses de prix pour reconstituer ses profits. Des deux informations, c'est la première que retient le marché, puisque le titre chute de 12% à Madrid, à 13,643 EUR, dans des volumes conséquents. La capitalisation recule à 10,5 Mds€. La société germano-espagnole a prévu d'atteindre le bas de la fourchette de marché "7 à 8,5%". Au 3trimestre fiscal (avril-juin), le chiffre d'affaires a cependant bondi de 23% à 2,63 Mds€, dopé par une commande de turbines offshore de Taiwan. Un niveau supérieur aux attentes du consensus (2,49 Mds€).Toutefois, la marge est descendue à 6,1%, assez loin des attentes (6,7%), et l'activité va davantage souffrir sur le reste de l'exercice. Le groupe est pénalisé par les droits de douane appliqués mutuellement par les États-Unis et la Chine, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le ralentissement de l'économie mondiale et la volatilité des marchés émergents. Siemens Gamesa prévoit de sortir une nouvelle turbine prochainement.