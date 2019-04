Siemens Gamesa : accord cadre avec Eolien Maritime France

16/04/2019 | 14:23

Siemens Gamesa fait part de la signature d'un accord cadre avec le consortium Eolien Maritime France (EMF), avec pour objectif la fourniture de jusqu'à 1000 MW pour deux projets de parcs éoliens situés au large des côtes françaises, projets actuellement en développement.



Cette commande, qui s'accompagnerait d'un accord de services pour une durée allant jusqu'à 15 ans, demeure soumise à la signature d'un accord ferme et à la décision d'investissement finale d'EMF, qui comprend EDF Renewables et Enbridge.



L'équipementier espagnol pour énergies renouvelables précise que les turbines éoliennes en mer SWT-7.0-154 DD qui devraient être fournies seraient fabriquées sur son site actuellement en développement au Havre.



