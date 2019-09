Siemens Gamesa : acquisition de certains actifs de Senvion

16/09/2019 | 11:53

Le fabricant d'éoliennes espagnol Siemens Gamesa a conclu un accord exclusif non contraignant pour l'acquisition de certains actifs de son rival allemand Senvion, ont annoncé les deux groupes.



Les parties entrent maintenant dans les négociations finales et, s'attendent à ce que les décisions nécessaires soient prises d'ici la fin du mois de septembre, indiquent les deux directions.



La transaction intervient alors que l'approbation des plans d'insolvabilité de Senvion par ses créanciers a permis cette transaction.



