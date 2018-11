Siemens Gamesa : annonce plusieurs contrats

30/11/2018 | 10:42

Siemens Gamesa annonce ce matin avoir reçu des commandes portant sur 71 aérogénérateurs destinés à des fermes éoliennes situées en Suède, en Norvège, en Allemagne et en Turquie. Le montant des contrats n'a pas été précisé.



La capacité totale installée de ces affaires est de 263 mégawatts (MW), dont 125 MW pour la Turquie.



Dans la plupart des cas, des contrats de maintenance et de services à long terme sont associés à la vente des appareils.





