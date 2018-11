Siemens Gamesa : cède trois actifs en Espagne

21/11/2018 | 10:43

Le groupe Siemens Gamesa annonce ce mercredi la cession de trois centrales photovoltaïques en Espagne, une opération intégrée à son programme de cession d'actifs non-essentiels.



Ces centrales situées à Huesca, Murcie et Huelva, pour une capacité totale de 1,2 MW. Elles sont reprises par Aurea Capital, un fonds spécialisé dans les énergies renouvelables.



'L'opération aura un impact positif sur la trésorerie et générera un gain d'environ 1 million d'euros au cours de l'exercice en cours', indique Siemens Gamesa.





