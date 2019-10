Siemens Gamesa : commande de 42 turbines au Xinjiang

04/10/2019 | 13:33

Siemens Gamesa fait part d'un premier contrat pour fournir sa turbine 4.X en Chine : il installera 42 unités de 4,8 MW de capacité chacune et assurera des services d'opération et maintenance de cinq ans pour un projet de 200 MW développé par Xinjiang TBEA Group.



Il s'agit là de la seconde commande remporté par l'équipementier éolien espagnol auprès de ce producteur d'électricité local indépendant. Situé à Changji, dans la région du Xinjiang (Nord-Est), le parc en question doit être livré avant la fin de l'année 2020.



