Siemens Gamesa : commande pour un parc à terre au Danemark

12/04/2019 | 14:54

Siemens Gamesa indique avoir signé avec Eurowind Energy une commande pour Thorup-Sletten, le plus grand parc éolien sur terre ferme du Danemark à ce jour, ainsi qu'un programme de services de maintenance pour ce site sur une durée de 20 ans.



Les 18 turbines en question, dont l'installation doit commencer en octobre de cette année, représenteront une capacité de 77 MW et une production d'électricité équivalente à la consommation moyenne d'environ 65.000 ménages.



