Siemens Gamesa : contrat de services renouvelé en Italie

11/04/2019 | 12:14

Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) indique avoir conclu un accord avec Glennmont Partners pour le renouvellement du contrat de services d'opérations et maintenance pour sa flotte SGRE consistant en 236 turbines éoliennes, représentant une capacité de 254,7 MW.



L'équipementier pour les énergies renouvelables précise que ces turbines sont réparties sur plusieurs parcs dans le Sud de l'Italie, et que le renouvellement du contrat pour une période de dix ans doit permettre de réduire les coûts d'énergie et de maintenance.



