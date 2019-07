Siemens Gamesa : contrat majeur aux Etats-Unis

19/07/2019 | 12:01

Siemens Gamesa grimpe de 4,1% à Madrid après avoir remporté une commande record pour des turbines éoliennes destinées à trois projets éoliens en mer, des projets qui devraient être mis en oeuvre entre 2022 et 2024, sous réserve de décision d'investissement finale.



Ce contrat conditionnel de 1,7 gigawatt, confié par le danois Orsted et l'américain Eversource, comprend trois projets situés au large de la côte Nord-Est des Etats-Unis, dans une zone allant de New York au Rhode Island.



