Siemens Gamesa : contrat pour un parc éolien en Iowa

28/08/2019 | 15:33

Siemens Gamesa annonce un renforcement de son partenariat avec MidAmerican Energy Company, ayant été choisi par ce dernier pour le projet de parc éolien Southern Hills Expansion, situé en Iowa, auquel il fournira 21 turbines SG 4.5-145 opérant à 4,8 MW.



'Ce projet comprend aussi un accord de service et de maintenance pour trois ans et demi', précise l'équipementier espagnol pour énergies renouvelables, qui a déjà installé près de 1.400 turbines éoliennes dans cet Etat américain, pour une capacité totale de 3,5 GW.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.