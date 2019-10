Siemens Gamesa : contrat pour un projet éolien en Egypte

14/10/2019 | 13:29

Siemens Gamesa fait part de la construction, dans le golfe de Suez, du projet 250 MW West Bakr Wind, détenu par la société Lekela. Le projet génèrera 1.000 GWh par an et accroitra de 18% la capacité d'énergie éolienne installée de l'Egypte.



L'équipementier éolien va installer 96 turbines SG 2.6-114 dans le cadre d'un contrat clé en main complet, et assurer leur maintenance à long terme à travers un accord de services de 15 ans. Les livraisons commenceront à la mi-2020 et le projet sera pleinement opérationnel en 2021.



