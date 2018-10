Siemens Gamesa : double commande d'éoliennes en Inde

31/10/2018 | 14:55

Siemens Gamesa annonce ce jour avoir remporté une commande pour la construction de deux parcs éoliens en Inde.



En effet, le groupe fournira à ReNew Power, le plus grand producteur d'énergie renouvelable du pays, les infrastructures nécessaires à l'installation et à l'exploitation de deux installations éoliennes.



Ainsi, Siemens Gamesa fournira, construira et mettra en service 48 éoliennes dans l'État du Gujarat, dans l'ouest du pays, et 38 éoliennes dans le Maharashtra, également dans l'ouest de l'Inde.





