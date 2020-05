Siemens Gamesa : garantie bancaire pour Hornsea 2

18/05/2020 | 10:19

Siemens Gamesa a signé une ligne de garantie bancaire jusqu'à 600 ME pour couvrir la construction de Hornsea 2, le plus grand parc éolien offshore.



Situé dans la mer du Nord et appartenant à la société de services publics danois Ørsted, le parc sera composé de 165 éoliennes Siemens Gamesa (1,4 GW), capables de produire suffisamment d'énergie propre pour alimenter 1,3 million de foyers au Royaume - Uni.



Le projet est lié à la réalisation de critères ESG qui permettra de canaliser les ressources à un projet de recherche sur le cancer du sein de La Paz Institut de recherche en santé à Madrid.



' Cet accord est une continuation de la mise au point de Siemens Gamesa sur le développement durable dans la finance et permet de soutenir la recherche médicale. Il est très gratifiant de pouvoir apporter une contribution ' a déclaré Thomas Spannring, directeur financier de Siemens Gamesa.



