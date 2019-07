Siemens Gamesa : les actions chutent après les trimestriels

30/07/2019 | 13:01

Les actions de Siemens Gamesa chutent de 13% alors que le producteur mondial d'éoliennes n'est pas arrivé à atteindre ses prévisions de bénéfices sur le dernier trimestre, tout en annonçant des marges plus faibles.



Si le chiffre d'affaires de Siemens Gamesa au troisième trimestre a progressé de 21% à 2,6 milliards d'euros, l'EBIT ajusté n'a augmenté que de 1,9% à 159 millions d'euros, en raison de la baisse persistante des prix, de la volatilité des marchés émergents et des difficultés d'exécution de certains projets onshore.



Le consensus tablait sur un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros et un EBIT de 168 millions d'euros, selon les estimations du groupe.



Autre déception, sa marge a reculé de 1,3 point de base au cours du trimestre, pour atteindre 6,1%, contre un consensus de 6,7%.



Siemens Gamesa a cependant déclaré que ses performances étaient 'conformes' à ses prévisions pour 2019.



